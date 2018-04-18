Трамп узнал о собственных планах ввести новые санкции против РФ из новостей

Вашингтон, 18 апреля. Президент США Дональд Трамп пришел в ярость, когда услышал заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли о том, что он, оказывается, планирует ввести новые антироссийские санкции. О собственном решении Трамп узнал из новостей, информирует The New York Times.

«Президент Трамп смотрел телевизор в воскресенье, когда услышал заявление постоянного представителя США в ООН Никки Хейли о том, что он (Трамп — прим. ФАН) планирует ввести новые санкции против России», — сообщает издание.

По информации газеты, заявление Хейли вызвало у Трампа гнев, так как он не принимал решения о новых ограничительных мерах против РФ.

Напомним, 15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против России. В скором времени, впрочем, стало известно, что США решили приостановить процесс введения ограничительных мер. Как объясняется такая противоречивая позиция Вашингтона, в интервью Федеральному агентству новостей рассказал политолог Юрий Якорь.