Сирия: массовое захоронение жертв ИГ обнаружено на западе провинции Ракка

Дамаск, 18 апреля. Массовое захоронение жертв террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) было обнаружено в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

По данным источника, массовое захоронение было обнаружено в западных районах провинции Ракка, которые ранее находились под контролем террористов ИГ. В братской могиле были обнаружены 150 тел сирийских военнослужащих и мирных жителей, которые стали жертвами расправы боевиков ИГ.

Стоит отметить, что провинция Ракка была главным форпостом боевиков «Исламского государства» в Сирии. Ракка была освобождена от террористов в октябре 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.