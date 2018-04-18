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Сирия: массовое захоронение жертв ИГ обнаружено на западе провинции Ракка
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    Сирия: массовое захоронение жертв ИГ обнаружено на западе провинции Ракка

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    Сирия: массовое захоронение жертв ИГ обнаружено на западе провинции Ракка

    Дамаск, 18 апреля. Массовое захоронение жертв террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) было обнаружено в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, массовое захоронение было обнаружено в западных районах провинции Ракка, которые ранее находились под контролем террористов ИГ. В братской могиле были обнаружены 150 тел сирийских военнослужащих и мирных жителей, которые стали жертвами расправы боевиков ИГ.

    Стоит отметить, что провинция Ракка была главным форпостом боевиков «Исламского государства» в Сирии. Ракка была освобождена от террористов в октябре 2017 года.               

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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