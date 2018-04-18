Украинская власть боится народа и «крышует» националистов — киевский политолог

Украинские националисты 18 апреля закрасили краской названия советских городов-героев Великой Отечественной войны на Аллее Славы в Одессе. Эксперт ФАН сомневается, что они понесут наказание.

Националисты из группировки С14 (организация запрещена в РФ, а также внесена в список международных террористических организаций, – прим. ФАН), устроившие акт вандализма на Аллее Славы в Одессе, скорее всего, уйдут от ответственности, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Сложно сказать, будет ли что-то восстановлено, но я почти уверен, что наказан никто не будет, — говорит эксперт. — Это хулиганство минимум уже на протяжении четырех лет всегда остается безнаказанным. Они просто ищут соответствующий повод, чтобы проявить свои националистические инстинкты. Будут сколько угодно находить и других до тех пор, пока за каждое такое действие не будет кто-то наказан. А поскольку никого не наказывают, ведь их фактически «крышует» власть, ясно, что это вызывает у этих «людей» постоянную потребность в усилении антироссийских националистических актов. Так что думаю, никто не будет наказан».

Что касается возможного восстановления испорченных стел, то их, по мнению политолога, националисты в этом случае «опять замажут».

«Я не вижу в этом ничего оптимистического, — констатировал собеседник ФАН. — Власть «крышует» националистов, потому что ощущает, в особенности на Востоке или Юге (имеется в виду формальная территория Украины, – прим. ФАН), что она чужая для большинства населения. Для одесситов, например. Власти же навязывают совершенно иную философию в школах, вузах и т.д. Они боятся народа. И для того, чтобы себя защитить, им нужны эти «хулиганы» с улицы, которые устраивают террор против тех, кто мог бы потребовать от власти действовать в соответствии с интересами большинства».

По мнению Погребинского, «украинская власть заинтересована в том, чтобы запугивать всех оппонентов». «Так что, ничего удивительного в этом нет», подытожил киевский эксперт.

Напомним, 18 апреля 2018 года экстремисты в своем сообществе в одной из социальных сетей с гордостью сообщили о совершенном ими в Одессе правонарушении. На Алее Славы члены данной группировки закрасили красной краской названия советских городов-героев Великой Отечественной войны, написав вместо них название городов, которые затронула карательная операция Киева против Донецкой и Луганской народных республик.