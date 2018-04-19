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Сирия хранит историю: корреспондент ФАН посетил выставку спасенных от боевиков древностей в Дамаске
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    Сирия хранит историю: корреспондент ФАН посетил выставку спасенных от боевиков древностей в Дамаске

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    Корреспондент ФАН посетил выставку спасенных от боевиков древностей в Дамаске

    В период сирийского вооруженного конфликта террористами были уничтожены множество культурных артефактов и памятников древности. К счастью, некоторые активисты и коллекционеры посвятили себя защите исторического наследия Сирии. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Дамаске посетил одну из выставок, посвященную сохранению культурного достояния САР, на окраине столицы.

    С началом войны, начатой вооруженными группировками, многие артефакты и памятники архитектуры оказались под угрозой уничтожения. Джихадисты намеревались стереть прошлую традицию и установить свои правила, основанные на искаженном толковании ислама и директивах Запада. Тем не менее некоторые сирийцы сосредоточили свое внимание на сборе и сохранении предметов культурного наследия для обучения нового поколения сирийцев и спасения истории арабской республики.

    Корреспондент ФАН посетил выставку спасенных от боевиков древностей в Дамаске

    Экспонаты многих музеев и выставок переместились в сейфы, постепенно дополняясь новыми артефактами, которые удалось спасти из захваченных культурных центров или выкупить у боевиков. Сейчас такие коллекции, пережившие времена подполья, возвращаются к публике. На одной из подобных выставок и побывал наш корреспондент.

    Репортер ФАН запечатлел экспонаты на видео. Среди них — в основном старинные предметы быта и ремесла: посуда, столовые приборы, монеты, шахматы, кальяны, инструменты и орудия труда. Также на записи, сделанной нашим корреспондентом, можно увидеть примеры изобразительного искусства прошлых веков, старинные вышивки, росписи, музыкальные инструменты, национальные костюмы и многое другое.

    Пальмира

    За семь лет войны культурному наследию Сирии все же был нанесен серьезный ущерб. Так, боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) были разрушены известные на весь мир древнейшие архитектурные памятники Пальмиры, в том числе античный тетрапилон. Значительный урон в результате деятельности террористов также был причинен историческому облику других крупнейших культурных центров САР, в частности — Дамаску и Алеппо.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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