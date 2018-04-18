Свастика или звезда Давида: Сванидзе прокомментировал «выходку» немецкого театра

Бесплатно сходить в театр в Германии предложили тем, кто готов надеть на себя знак свастики. Как отмечает издание Neue Westflische, в театре города Констанц поставили спектакль по пьесе «Майн Кампф» писателя Джорджа Табори, основанной на одноименной книге Адольфа Гитлера.

По замыслу режиссера Сердара Сомунку, постановка должна получиться интерактивной. Подразумевается, что в зале будут находиться две категории зрителей: с бесплатными билетами и с платными. Первые в обмен на свободный вход должны надеть свастику. Тем, кто купил билеты, постановщики предлагают обозначить себя звездой Давида. Этим символом фашисты отмечали евреев на оккупированных территориях.

Скандальная постановка уже вызвала массу недовольства. Но все же, как отметил в интервью Федеральному агентству новостей российский историк и журналист Николай Сванидзе, Германия уже пережила фашизм как национальную трагедию, и широкого отклика в обществе акция немецкого театра не найдет.

«Возрождение «коричневой чумы» в Германии невозможно, — утверждает эксперт. — Все, что связано со свастикой и Гитлером, для немцев стало абсолютным злом. Бесспорно, ничего хорошего в этой ситуации нет, но не стоит забывать, что фашизм для Германии — национальный провал и катастрофа».

О том, что подобные «выходки» служителей театральной мысли противоречат тенденциям, в которых сейчас развивается Германия, говорит и заместитель руководителя центра германских исследований института Европы РАН Екатерина Тимошенкова:

«Однозначно, на этот спектакль поступит волна критики. Должна быть организована проверка со стороны полиции и органов конституционного контроля, — говорит Тимошенкова. — Скорее всего, эта постановка будет запрещена. В Германии использование нацистской символики преследуется по закону. За это наступает уголовная ответственность. Чтобы вас остановила полиция, достаточно пройти по улице в майке со свастикой. Эта проблема остра особенно сейчас, когда в Германии множество мигрантов, и немцам важно подчеркнуть свою толерантность. То, что устроили постановщики, — выходка. Самая настоящая выходка. На государственном уровне спектакль точно поддержки не найдет, после расследования будут приняты меры».

Как сообщает немецкое издание, ссылаясь на сотрудников театра, такой акцией организаторы хотели показать, что любого человека можно с легкостью спровоцировать и подкупить. Премьера скандального спектакля назначена на 20 апреля - очередную годовщину со дня рождения Гитлера. На постановку в правоохранительные органы уже поступают жалобы. Полиция проводит проверку.