В ЛНР рассказали о работе дорогостоящих иностранных наемников в Донбассе

Луганск, 18 апреля. Киевская власть для усиления позиций ВСУ привлекает дорогостоящих иностранных наемников. Об этом, ссылаясь на данные разведки ЛНР, сообщил официальный представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.

«Преступная киевская власть в очередной раз демонстрирует свое намерение решать конфликт на Донбассе силовым путем. Нашей разведкой установлено наращивание сил и средств противника, а именно привлечение к уничтожению своего же народа дорогостоящих иностранных наемников», — приводит корреспондент Федерального агентства новостей комментарий Марочко.

По его словам, 15 апреля в район населенного пункта Катериновка для усиления 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ были переброшены иностранные снайперы. Речь идет о 12 наемниках.

«Все они являются иностранными наемниками, предположительно из Грузии и Литвы», — отметил Марочко.

Напомним, ранее стало известно, что населенный пункт Коминтерново в ДНР остался без электричества из-за обстрела ВСУ.