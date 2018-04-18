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Матвиенко надеется на объективное расследование экспертов ОЗХО в сирийской Думе
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    Матвиенко надеется на объективное расследование экспертов ОЗХО в сирийской Думе

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    Матвиенко надеется на объективное расследование экспертов ОЗХО в сирийской Думе

    Москва, 18 апреля. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила надежду на объективное расследование Организации по запрещению химического оружия в деле о якобы химической атаке в сирийском городе Дума. Об этом она сообщила журналистам в среду, 18 апреля.

    «Хочется очень надеяться, что все-таки ОЗХО, хотя давление оказывается, мы это знаем, проведет объективное расследование и даст честный ответ. Очень хочется в это верить», — подчеркнула Матвиенко.

    Парламентарий добавила, что в зависимости от полученного ответа будет реакция Запада, и если ответ их не устроит, то будет найдено «сто причин, чтобы его не признать».

    «Но все-таки и Организация Объединенных Наций, и мировая общественность рассчитывают на честность этой организации [ОЗХО], ее инспекторов и справедливость конечных выводов», — подчеркнула Матвиенко.

    Матвиенко также уверена в том, что Запад не заинтересован в объективном расследовании сотрудников ОЗХО.  

    Ранее Запад обвинил САР в том, что якобы в сирийской Думе было использовано химическое оружие. Как выяснилось, это была постановка, которая послужила поводом для нанесения удара коалиции, возглавляемой США.  Известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО.

    Автор: Дарья Смолина
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