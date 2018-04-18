«Вы должны верить словам Путина»: американский генерал признал наличие у РФ гиперзвукового оружия

Вашингтон, 18 апреля. Россия действительно имеет гиперзвуковое оружие, однако на какой стадии разработки оно находится — сказать трудно. Об этом в среду заявил глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен.

«Я не предоставлю технических особенностей о возможностях этих ракет, но могу сказать, что мы наблюдали за тем, как и Россия, и Китай проводили испытания гиперзвуковых возможностей. Вы должны верить словам Владимира Путина о том, над чем он работает», — отметил он.

Хайтен также добавил, что Соединенные Штаты тоже проводили испытания своего гиперзвукового оружия, однако они не были успешными, из-за чего разработка была остановлена, передает DefenseNews.

Напомним, что 1 марта президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил о том, что российские инженеры разработали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Кроме того, Путин рассказал о разработке новых управляемых крылатых ракет, способных нести ядерный заряд, что делает бессмысленными современные средства ПРО.