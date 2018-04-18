«Кота — не мы!»: Симоньян иронично ответила на подозрения «британского Роскомнадзора» по делу Скрипаля

Москва, 18 апреля. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что британский медиарегулятор уведомил об открытии семи новых расследований в отношении телеканала.

Британский медиарегулятор Ofcom инициировал семь новых расследований в отношении российского телканала RT. По словам Маргариты Симоньян, поводом для этого стало «дело Скрипалей».

Главный редактор крупнейшего российского СМИ за рубежом иронично прокомментировала грядущие расследования «британского Роскомнадзора». Она отметила, что СМИ не имеют отношения к гибели животных Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Сразу отвечаю: кота — не мы!», — написала Симоньян в соцсетях.

В российском МИД неоднократно заявляли, что RT подвергается давлению в западных странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на подозрения британских властей в адрес RT.

Напомним, что расследование инцидента в Солсбери продолжается. Однако британцы отказываются передать РФ материалы дела. Ранее Лондон обязался ответить России по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери 23 апреля.