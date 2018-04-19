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Здравоохранение России 2025
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    Здравоохранение России 2025

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    26 декабря 2017 года постановлением правительства Российской Федерации была утверждена государственная программа РФ «Развитие здравоохранения», которая предполагает достижение конкретных результатов до 2025 года. Подробнее — в инфографике Федерального агентства новостей.

    Постановление вводит систему проектного управления государственной программой, согласно которой каждое ответственное министерство обязано достичь показателей по приоритетным и ведомственным проектам. Так, вводятся новые подпрограммы. Например, развитие ядерной и лучевой медицины. Общий объем финансирования, выделенный на реализацию государственной программы в 2018–2025 годах, должен составить 34,9 триллиона рублей.

    Заметим, что новый формат работы с государственной программой вводит семь приоритетных и три ведомственных проекта. К их числу относится: создание новой модели работы поликлиник, формирование здорового образа жизни, улучшение экстренной помощи в труднодоступных районах, совершенствование службы родовспоможения, введение системы маркировки лекарств, устранение кадрового дефицита, развитие телемедицины и системы помощи пожилым гражданам, экспорт медицинских услуг, а также развитие лабораторий Росздравнадзора.

    Здравоохранение России 2025

    Стоит обратить внимание, что, кроме приоритетных проектов, новая госпрограмма будет включать в себя девять подпрограмм по различным направлениям. Каждое из этих направлений будет соответствовать целям государственной программы.  

    «Цели госпрограммы — увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, снижение смертности от болезней системы кровообращения, от новообразований (в том числе злокачественных), повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи», — говорится в сообщении правительства Российской Федерации.

    Главным ресурсом новой государственной программы должен стать фонд ОМС, который с 2018 по 2025 будет выделять в общей сумме 19 триллионов рублей. Кроме того, из федерального бюджета будет выделено 2,7 триллиона рублей и еще 100 миллиардов из фонда социального страхования.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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