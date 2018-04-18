Сирия: боевики «Ахрар аш-Шам» атаковали позиции САА на юго-востоке Хамы

Дамаск, 18 апреля. Боевики начали крупную атаку на позиции правительственных войск на юго-востоке провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

По данным источника, боевики террористических группировок «Файлак аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам» (запрещены в РФ) атаковали позиции сирийской армии в окрестностях города Кабет Аль-Курди. Под напором боевиков подразделения сирийской армии были вынуждены отступить, чтобы перегруппироваться и начать контратаку. В настоящее время столкновения между сирийской армией и террористами продолжаются.

Ранее стало известно, что более 200 тысяч жителей сирийской провинции Хама остались без воды из-за атаки террористов на водонапорную станцию Эль-Кантара, которая снабжала весь регион. Террористы захватили водонапорную станцию и перекрыли воду, в результате чего большая часть провинции осталась без водоснабжения.