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Сирия: боевики «Ахрар аш-Шам» атаковали позиции САА на юго-востоке Хамы
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    Сирия: боевики «Ахрар аш-Шам» атаковали позиции САА на юго-востоке Хамы

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    Сирия: боевики «Ахрар аш-Шам» атаковали позиции САА на юго-востоке Хамы

    Дамаск, 18 апреля. Боевики начали крупную атаку на позиции правительственных войск на юго-востоке провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, боевики террористических группировок «Файлак аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам» (запрещены в РФ) атаковали позиции сирийской армии в окрестностях города Кабет Аль-Курди. Под напором боевиков подразделения сирийской армии были вынуждены отступить, чтобы перегруппироваться и начать контратаку. В настоящее время столкновения между сирийской армией и террористами продолжаются.

    Ранее стало известно, что более 200 тысяч жителей сирийской провинции Хама остались без воды из-за атаки террористов на  водонапорную станцию Эль-Кантара, которая снабжала весь регион. Террористы захватили водонапорную станцию и перекрыли воду, в результате чего большая часть провинции осталась без водоснабжения.

    Автор: Алексей Громов
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