Сирия новости 18 апреля 16.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, «Тахрир Сурия» захватила у «Ан-Нусры» поселение на юге Идлиба
Сирия, 18 апреля. ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, «Джебхат Тахрир Сурия» захватила у «Тахрир аш-Шам» поселение на юге Идлиба, 498 мирных жителей Бейт Джинна вернулись в свои дома. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
ВКС РФ: бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, атакуют «Ан-Нусру» в Идлибе и Хаме.
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепление на юг Дамаска, при поддержке ВКС РФ обстреливают ИГ в Дейр-эз-Зоре, атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.
«Исламское государство»1: несет потери в Дейр-эз-Зоре.
«Тахрир аш-Шам»: ведет минометный обстрел «Тахрир Сурия» в Алеппо, теряет позиции в Идлибе.
«Джебхат Тахрир Сурия»: захватила у «Ан-Нусры» поселение Идлиба.
«Джейш аль-Ислам»: покидает Думейр.
Провинция Дамаск
Боевики «Джейш аль-Ислам» продолжают сдавать сирийской армии свои позиции в Думейре. По сведениям информационного агентства SANA, 1500 радикальных исламистов покинут населенный пункт вместе со своими семьями и переместятся в Джараблус провинции Алеппо.
В южную часть провинции переброшено подкрепление Сирийской арабской армии (САА). Напомним, правительственные войска САР ведут борьбу с ИГИЛовцами, дислоцирующимися в районе лагеря Ярмук.
498 мирных жителей поселения Бейт Джинн вернулись в свои дома из лагерей беженцев в Ливане, передает местный источник в сети Telegram (@C_Military1).
Провинция Алеппо
Боевики «Тахрир аш-Шам» ведут минометный обстрел пунктов дислокации исламистов «Джебхат Тахрир Сурия» в населенном пункте Анджара. Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@JAN_Violations).
Ранее сообщалось, что объединенные силы «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» выбили противника из нескольких районов на западе провинции Алеппо. Позже «Джебхат ан-Нусре»1 удалось вернуть контроль над несколькими позициями.
Провинция Дейр-эз-Зор
ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Исламского государства» недалеко от Меядина. О боевых вылетах российской авиации пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). Ранее сообщалось, что российские летчики уничтожили банду ИГИЛовцев недалеко от города Сус.
Информационное агентство DeirEzzor 24 передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков ИГ в районе поселения Багуз, расположенного недалеко от Абу Кемаля.
Провинция Идлиб
В южной части провинции Идлиб продолжается противостояние между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Военный источник пишет в сети Telegram (@emaannewscenter1) о столкновениях между радикальными коалициями в районе горы Аз-Завия. По сведениям Twitter-канала (@JAN_Violations), боевики «Тахрир Сурия» захватили у «Джебхат ан-Нусры» населенный пункт Тейр Маала.
Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов радикалов недалеко от поселения Хубейт, пишет Telegram-канал (@emaannewscenter1).
Провинция Хама
На севере провинции Хама продолжается военная кампания Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный Telegram-канал (@emaannewscenter1) передает, что российская авиация наносит удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.
Под прикрытием российских самолетов правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел позиций боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от деревни Хасрая.
Ирак
Местный источник в Ираке передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что 212 членов «Исламского государства» приговорено к смертной казни.
Отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби» прибыли в район озера Тартар для проведения в этой местности операции по поиску и уничтожению «спящих ячеек» ИГИЛ1. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@TomtheBasedCat).
Информационное агентство Iraqi News сообщает, что недалеко от сирийской границы был ликвидирован главарь ИГ.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)