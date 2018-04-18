Сирия новости 18 апреля 16.30: ВКС РФ бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, «Тахрир Сурия» захватила у «Ан-Нусры» поселение на юге Идлиба

Сирия, 18 апреля. ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, «Джебхат Тахрир Сурия» захватила у «Тахрир аш-Шам» поселение на юге Идлиба, 498 мирных жителей Бейт Джинна вернулись в свои дома. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по ИГ в Дейр-эз-Зоре, атакуют «Ан-Нусру» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепление на юг Дамаска, при поддержке ВКС РФ обстреливают ИГ в Дейр-эз-Зоре, атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: несет потери в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет минометный обстрел «Тахрир Сурия» в Алеппо, теряет позиции в Идлибе.

«Джебхат Тахрир Сурия»: захватила у «Ан-Нусры» поселение Идлиба.

«Джейш аль-Ислам»: покидает Думейр.

Провинция Дамаск

Боевики «Джейш аль-Ислам» продолжают сдавать сирийской армии свои позиции в Думейре. По сведениям информационного агентства SANA, 1500 радикальных исламистов покинут населенный пункт вместе со своими семьями и переместятся в Джараблус провинции Алеппо.

В южную часть провинции переброшено подкрепление Сирийской арабской армии (САА). Напомним, правительственные войска САР ведут борьбу с ИГИЛовцами, дислоцирующимися в районе лагеря Ярмук.

498 мирных жителей поселения Бейт Джинн вернулись в свои дома из лагерей беженцев в Ливане, передает местный источник в сети Telegram (@C_Military1).

Провинция Алеппо

Боевики «Тахрир аш-Шам» ведут минометный обстрел пунктов дислокации исламистов «Джебхат Тахрир Сурия» в населенном пункте Анджара. Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@JAN_Violations).

Ранее сообщалось, что объединенные силы «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки» выбили противника из нескольких районов на западе провинции Алеппо. Позже «Джебхат ан-Нусре»1 удалось вернуть контроль над несколькими позициями.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Исламского государства» недалеко от Меядина. О боевых вылетах российской авиации пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). Ранее сообщалось, что российские летчики уничтожили банду ИГИЛовцев недалеко от города Сус.

Информационное агентство DeirEzzor 24 передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков ИГ в районе поселения Багуз, расположенного недалеко от Абу Кемаля.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб продолжается противостояние между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Военный источник пишет в сети Telegram (@emaannewscenter1) о столкновениях между радикальными коалициями в районе горы Аз-Завия. По сведениям Twitter-канала (@JAN_Violations), боевики «Тахрир Сурия» захватили у «Джебхат ан-Нусры» населенный пункт Тейр Маала.

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов радикалов недалеко от поселения Хубейт, пишет Telegram-канал (@emaannewscenter1).

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжается военная кампания Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный Telegram-канал (@emaannewscenter1) передает, что российская авиация наносит удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

Под прикрытием российских самолетов правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел позиций боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от деревни Хасрая.

Ирак

Местный источник в Ираке передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что 212 членов «Исламского государства» приговорено к смертной казни.

Отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби» прибыли в район озера Тартар для проведения в этой местности операции по поиску и уничтожению «спящих ячеек» ИГИЛ1. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@TomtheBasedCat).

Информационное агентство Iraqi News сообщает, что недалеко от сирийской границы был ликвидирован главарь ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)