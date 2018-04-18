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Технологии
Google построила первый компьютер, способный диагностировать рак
Технологии
Google построила первый компьютер, способный диагностировать рак
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    Google построила первый компьютер, способный диагностировать рак

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    Google построила первый компьютер, способный диагностировать рак

    Вашингтон, 18 апреля. Американская компания Google построила первый в мире компьютер, способный выявлять наличие онкологических заболеваний у людей.

    По словам создателей машины, благодаря способности находить раковые клетки, она может диагностировать смертельное заболевание на ранней стадии и тем самым спасти кому-то жизнь. Компьютер оснащен мощным интерактивным микроскопом, позволяющим изучить образец ткани и дисплеем дополненной реальности.

    Инженеры отметили, что компьютер успешно прошел тестирование и показал высокий уровень диагностики онкологических заболеваний, передает Телеканал 360.

    «Мы модифицировали стандартный оптический микроскоп, чтобы интегрировать в него возможности искусственного интеллекта в реальном времени. Это потребовало интеграции экрана дополненной реальности в оптику и формирования глубокой нейронной сети для обнаружения рака», — пояснили в Google.

     

    Автор: Антон Соколов
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