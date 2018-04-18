Google построила первый компьютер, способный диагностировать рак

Вашингтон, 18 апреля. Американская компания Google построила первый в мире компьютер, способный выявлять наличие онкологических заболеваний у людей.

По словам создателей машины, благодаря способности находить раковые клетки, она может диагностировать смертельное заболевание на ранней стадии и тем самым спасти кому-то жизнь. Компьютер оснащен мощным интерактивным микроскопом, позволяющим изучить образец ткани и дисплеем дополненной реальности.

Инженеры отметили, что компьютер успешно прошел тестирование и показал высокий уровень диагностики онкологических заболеваний, передает Телеканал 360.