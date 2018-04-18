Киев, 18 апреля. Власти Украины намерены отменить желтый сигнал светофора. Проработать данный вопрос поручил в среду правительству премьер-министр страны Владимир Гройсман, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Об этом Лавренюк написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Премьер-министр поручил министерству инфраструктуры, МВД, Национальной полиции, «Укравтодору» и «Укртрансбезопасности» проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства», — говорится в посте.

Лавренюк уточнил, что, по мнению украинских властей, большая часть резонансных ДТП связана с проездом на желтый свет. По его словам, многие страны мира уже отказались от промежуточного сигнала светофора. Как считает Лавренюк, на Украине также должны остаться только два сигнала, а ответственность за проезд на красный должна быть ужесточена.