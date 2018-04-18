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Сын революционера Че Гевары: Мы знаем, что Крым русский
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    Сын революционера Че Гевары: Мы знаем, что Крым русский

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    Сын революционера Че Гевары: Мы знаем, что Крым русский

    Симферополь, 18 апреля. Эрнесто Гевара, сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары, заявил, что на Кубе Крым воспринимают как часть Российской Федерации.

    Отвечая на вопрос о принадлежности российского полуострова, он подчеркнул: «У нас есть информация. Мы знаем, что Крым русский, что Крым — это Россия».

    Гевара отметил, что никто не имеет право вмешиваться во внутренние дела других государств, передает РИА Новости.

    «Я не буду давать никакого своего личного частного мнения, поскольку я уверен, что мы не имеем право комментировать внутренние дела вашей страны… Мы не можем давать никаких советов, а можем только относиться с уважением. Мы уверены, что вы эти проблемы и конфликты решите так, как должно быть», — добавил он.

    Эрнесто Гевара открыл в Симферополе 18 апреля выставку архивных фотографических документов, которая посвящена его отцу.

    Напомним, Крым стал частью России после проведенного там в марте 2014 года референдума, в результате которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.

    Крымские власти провели референдум на полуострове после государственного переворота на Украине в феврале того же года.

    Автор: Дана Балан
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