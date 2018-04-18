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Россия предложила внести изменения в Конвенцию о запрещении химоружия
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    Россия предложила внести изменения в Конвенцию о запрещении химоружия

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    Россия предложила внести изменения в Конвенцию о запрещении химоружия

    Гаага, 18 апреля. Россия предлагает внести изменения в раздел Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО), где приводятся списки химикатов. Об этом в среду сообщили представители делегации РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    «Генеральный директор ОЗХО должен подготовить и представить на рассмотрение Исполнительного совета организации проект решения, предусматривающий весенние изменений в приложение по спискам химикатов», — обозначила позицию РФ делегация в ОЗХО.

    Это изменение необходимо, учитывая появление «значительного числа научных публикаций за последние 20 лет по токсичным веществам, которые представляют угрозу целям конвенции», подчеркнули российские представители. Речь идет в том числе об информации о веществе группы «Новичок».

    Напомним, о яде «Новичок» широкая общественность узнала в связи с так называемым «делом Скрипаля», расследованием отравления на территории Великобритании экс-сотрудника ГРУ. По версии Лондона, против Скрипаля и его дочери использовали именно этот яд или некий аналог. 

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что, по данным анализов лаборатории ОЗХО в швейцарском Шпице, в образцах, полученных от Скрипалей, было обнаружено не только вещество «Новичок», о котором заявили западные эксперт, но и куда менее мощный нервно-паралитический агент BZ.

     

    Автор: Федор Веснин
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