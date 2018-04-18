Меню
Общество
Путин: Для России использование газомоторного топлива важнее распространения электромобилей
Весь мир
Конец эпохи: последнего корги королевы Елизаветы усыпили в Лондоне
Следующая новость
Загрузка...

    Путин: Для России использование газомоторного топлива важнее распространения электромобилей

    79

    Путин: Для России использование газомоторного топлива важнее распространения электромобилей

    Москва, 18 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что в мире есть тенденция роста электромобилей, но для нашей страны использование газомоторного топлива является приоритетом.

    «Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе, в автомобилестроении, имея в виду значительное использование электромобилей», — заявил глава государства в ходе совещания с членами правительства.

    Он также подчеркнул, что для России использование газомоторного топлива остается более приоритетным.

    Ранее сообщалось, что Путин выразил соболезнования Бушу-старшему в связи со смертью супруги. 

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    13:57   18 Апреля 2018
    445
    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    13:54   18 Апреля 2018
    14310
    Шойгу рассказал о новейшей военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

    Шойгу рассказал о новейшей военной технике, которую покажут на параде 9 Мая

    12:53   18 Апреля 2018
    841
    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    Песков рассказал о возобновлении контактов нормандской четверки

    12:34   18 Апреля 2018
    1151