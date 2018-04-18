Путин: Для России использование газомоторного топлива важнее распространения электромобилей
Москва, 18 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что в мире есть тенденция роста электромобилей, но для нашей страны использование газомоторного топлива является приоритетом.
«Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе, в автомобилестроении, имея в виду значительное использование электромобилей», — заявил глава государства в ходе совещания с членами правительства.
Он также подчеркнул, что для России использование газомоторного топлива остается более приоритетным.
Ранее сообщалось, что Путин выразил соболезнования Бушу-старшему в связи со смертью супруги.