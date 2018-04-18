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Астролог прокомментировала составленный приставами в Бурятии «гороскоп должников»
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    Астролог прокомментировала составленный приставами в Бурятии «гороскоп должников»

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    Астролог прокомментировала составленный приставами в Бурятии «гороскоп должников»

    Москва, 18 апреля. Вопреки заявлениям непрофессионалов в астрологических делах — судебных приставов из Бурятии — люди, родившиеся под астрологическими знаками Овна, Козерога и Рака, отличаются весьма разумным отношением к денежным делам, и вряд ли подходят для включения в «гороскоп должников». Об этом заявила профессиональный астролог Татьяна Борщ.

    Ранее, напомним, бурятские судебные приставы назвали Овнов, Козерогов и Раков наиболее «неблагонадежными» знаками Зодиака по отношению к деньгам. По словам Борщ, для того, чтобы утверждать что-то подобное, необходимо составить полную картину.

    Астролог прокомментировала составленный приставами в Бурятии «гороскоп должников»

    Овны, по словам астролога, не только платят все свои счета, но и помогают другим людям — в их число входит, например, глава МИД РФ Сергей Лавров. А некоторые Водолеи, которые сильно подвержены астрологическому воздействию Луны, «будут платить даже больше, чем другие, чтобы не навлечь на себя подозрения», приводит слова Борщ телеканал «Подмосковье 360°». Аналогично, не согласна она с приставами и по поводу Раков.

    «Это достаточно скуповатый знак, бережно относится к деньгам, понимающий цену жизни и ответственности», — уверена астролог.

    Ранее «Дни.ру» писали о том, что по мнению астролога, причиной смерти первого космонавта Юрия Гагарина стала «великая боль». 

    Автор: Валентин Меликов
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