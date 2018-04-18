Глава Минобрнауки отреагировала на идею о возвращении российских студентов из-за рубежа

Москва, 18 апреля. Информация о проекте Россотрудничества по возвращению российских студентов в Россию из-за рубежа является непроверенной. Об этом заявила глава министерства образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева.

Такое заявления сделала министр образования и науки России Ольга Васильева на Московском международном салоне образования, сообщает РИА Новости.

«Эта информация непроверенная. Я думаю, это чья-то идея», — отметила Васильева.

Ранее сообщалось, что Россотрудничество запустило проект, который называется «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!». Инициаторы идеи убеждены в том, что существенное число учащихся в других странах студентов хочет вернуться в Россию «по политическим соображениям». В связи с этим им нужна помощь.