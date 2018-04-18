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Глава Минобрнауки отреагировала на идею о возвращении российских студентов из-за рубежа
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    Глава Минобрнауки отреагировала на идею о возвращении российских студентов из-за рубежа

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    Глава Минобрнауки отреагировала на идею о возвращении российских студентов из-за рубежа

    Москва, 18 апреля. Информация о проекте Россотрудничества по возвращению российских студентов в Россию из-за рубежа является непроверенной. Об этом заявила глава министерства образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева.

    Такое заявления сделала министр образования и науки России Ольга Васильева на Московском международном салоне образования, сообщает РИА Новости.

    «Эта информация непроверенная. Я думаю, это чья-то идея», — отметила Васильева.

    Ранее сообщалось, что Россотрудничество запустило проект, который называется «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!». Инициаторы идеи убеждены в том, что существенное число учащихся в других странах студентов хочет вернуться в Россию «по политическим соображениям». В связи с этим им нужна помощь.

    Автор: Дарья Смолина
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