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«Кушайте, не обляпайтесь»: сотрудников ОБСЕ упрекнули в покупке беляшей вместо эвакуации ДФС
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    «Кушайте, не обляпайтесь»: сотрудников ОБСЕ упрекнули в покупке беляшей вместо эвакуации ДФС

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    «Кушайте, не обляпайтесь»: сотрудников ОБСЕ упрекнули в покупке беляшей вместо эвакуации ДФС

    Москва, 18 апреля. Вместо того, чтобы эвакуировать работников Донецкой фильтровальной станции, сотрудники ОБСЕ закупаются беляшами, сообщил в своем Telegram-канале донецкий журналист Сергей Макаренко.

    Накануне после того, как украинские силовики обстреляли станцию, было принято решение приостановить работу и эвакуировать сотрудников. Для эвакуации представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны были получить гарантии безопасности, однако приехать на место они не торопились.

    Как отметил Макаренко, вместо того, чтобы исполнять свои обязанности, члены миссии решили перекусить беляшами. Снимок одного из представителей ОБСЕ, покупающего выпечку, журналист позже опубликовал в Сети.

    «Пока смена на ДФС сидит в подвале и ждёт на изжоге эвакуации, ОБСЕ покупает беляшики. Кушайте, не обляпайтесь», – упрекнул он.

    «Кушайте, не обляпайтесь»: сотрудников ОБСЕ упрекнули в покупке беляшей вместо эвакуации ДФС

    Макаренко также напомнил, что Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около трети миллиона человек. Он отметил, что на ДФС многие жители Донецка работают семьями, и возвращаться на работу им нужно каждый день даже после обстрелов, во время которых пострадали их близкие.

    «Прямо сейчас, супруга одного из раненных вчера сотрудников станции сидит на работе в бронежилете. Вдумайтесь. Вашего мужа/жену вчера ранили при прицельном обстреле с расстояния 15-ти метров, а вам нужно ехать по той же дороге на работу, и вкалывать там целую смену, чтобы обеспечить людей водичкой. Это Донбасс, здесь такие люди», — заключил журналист.

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. В целях урегулирования ситуации в Донбассе неоднократно вводились режимы прекращения огня, одна из республик продолжают регулярно поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.

    Автор: Василий Котов
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