Ле Пен заявила, что французские военные не могли участвовать в ударе по Сирии

Париж, 18 апреля. Правдивость заявления французских властей о ракетных ударах по объектам в Сирии вызывает сомнения, считает лидер «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен.

Об этом она заявила в эфире BFMTV. Она поставила под сомнение, действительно ли «он (президент Франции Эммануэль Макрон — прим. ред.) разбомбил завод, где производилось и хранилось химическое оружие». Политик отметила, что «руководствуется народной мудростью и здравым смыслом».

Ле Пен подчеркнула, что при бомбардировке завода есть риск убить тысячи людей, которые живут рядом с объектом. Ле Пен считает, что информация, которую раскрывают США, находится под вопросом.

Ранее Генштаб ВС РФ не зафиксировал анонсированного удара Франции по Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 апреля военные США, Великобритании и Франции нанесли удары по объектам в Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия Дамаском. Москва неоднократно заявляла, что информация о химическом оружии является вбросом и провокацией боевиков. При этом президент Сирии Башар Асад заявлял, что Сирия еще в 2013 году отказалась от химического оружия.