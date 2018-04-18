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Ле Пен заявила, что французские военные не могли участвовать в ударе по Сирии
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    Ле Пен заявила, что французские военные не могли участвовать в ударе по Сирии

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    Париж, 18 апреля. Правдивость заявления французских властей о ракетных ударах по объектам в Сирии вызывает сомнения, считает лидер «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен.

    Об этом она заявила в эфире BFMTV. Она поставила под сомнение, действительно ли «он (президент Франции Эммануэль Макрон — прим. ред.) разбомбил завод, где производилось и хранилось химическое оружие». Политик отметила, что «руководствуется народной мудростью и здравым смыслом».

    Ле Пен подчеркнула, что при бомбардировке завода есть риск убить тысячи людей, которые живут рядом с объектом. Ле Пен считает, что информация, которую раскрывают США, находится под вопросом.

    Ранее Генштаб ВС РФ не зафиксировал анонсированного удара Франции по Сирии. 

    Напомним, ранее сообщалось, что 14 апреля военные США, Великобритании и Франции нанесли удары по объектам в Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия Дамаском. Москва неоднократно заявляла, что информация о химическом оружии является вбросом и провокацией боевиков. При этом президент Сирии Башар Асад заявлял, что Сирия еще в 2013 году отказалась от химического оружия. 

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    Автор: Анна Иванова
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