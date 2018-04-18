Сирия: САА ведет наступление на позиции боевиков в Восточном Каламуне

Дамаск, 18 апреля. Подразделения Вооруженных сил Сирии начали масштабную наступательную операцию на позиции боевиков в Восточном Каламуне. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

Накануне одна из группировок боевиков согласилась покинуть город Думейр в Восточном Каламуне. Однако боевики террористической группировки «Тахрир аль-Шам» (запрещена в РФ) отказались присоединиться к перемирию и покинуть Восточный Каламун, после чего сирийская армия начала наступательную операцию на позиции боевиков «Тахрир аль-Шам» в районе населенного пункта Аль-Нассирия.

В настоящее время военно-воздушные силы Сирии наносят удары по позициям боевиков в Восточном Каламуне, чтобы вынудить их присоединиться к перемирию.