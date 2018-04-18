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Сирия: группа безопасности ООН попала под обстрел в Думе
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    Сирия: группа безопасности ООН попала под обстрел в Думе

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    Сирия: группа безопасности ООН попала под обстрел в Думе

    Москва, 18 апреля. Сотрудники группы по обеспечению безопасности ООН попали под обстрел в сирийском городе Дума. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). 

    «Глава ОЗХО заявил, что группа ООН по обеспечению безопасности попала под обстрел в сирийской Думе», — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

    Напомним, ранее известно, что эксперты ОЗХО пока не смогли приступить к работе на месте «инцидента в Думе», постановки химической атаки, которую западные страны использовали как повод для ракетного удара по Сирии.

    В минувшие выходные коалиция во главе с США осуществила атаку на САР — с кораблей и самолетов было выпущено более ста ракет. Президент РФ Владимир Путин решительно осудил удар, подчеркнув, что своими действиями Вашингтон помогает террористам. 

    Автор: Федор Веснин
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