Матвиенко рассказала о болезненном ответе России на санкции Запада
Москва, 18 апреля. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что ответные меры на санкции Запада в отношении РФ будут точечными и очень чувствительными.
«Ответ России на санкции будет точечным, будет болезненным и чувствительным обязательно для тех стран , которые ввели их против России», — цитирует ее слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Минфин США подготавливает новые антироссийские санкции. В частности, эти ограничения коснутся компаний, которые якобы занимались поставкой технологий по производству химоружия в Сирию.
Напомним, что Евросоюз также готовит новые санкции против Сирии. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок по итогам заседания Совета ЕС отдельно подчеркнул, что обсуждались только санкции в отношении сирийской республики.