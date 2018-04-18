Матвиенко рассказала о болезненном ответе России на санкции Запада

Москва, 18 апреля. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что ответные меры на санкции Запада в отношении РФ будут точечными и очень чувствительными.

«Ответ России на санкции будет точечным, будет болезненным и чувствительным обязательно для тех стран , которые ввели их против России», — цитирует ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минфин США подготавливает новые антироссийские санкции. В частности, эти ограничения коснутся компаний, которые якобы занимались поставкой технологий по производству химоружия в Сирию.

Напомним, что Евросоюз также готовит новые санкции против Сирии. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок по итогам заседания Совета ЕС отдельно подчеркнул, что обсуждались только санкции в отношении сирийской республики.