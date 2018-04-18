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Матвиенко рассказала о болезненном ответе России на санкции Запада
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    Матвиенко рассказала о болезненном ответе России на санкции Запада

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    Матвиенко рассказала о болезненном ответе России на санкции Запада

    Москва, 18 апреля. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что ответные меры на санкции Запада в отношении РФ будут точечными и очень чувствительными.

    «Ответ России на санкции будет точечным, будет болезненным и чувствительным обязательно для тех стран , которые ввели их против России», — цитирует ее слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Минфин США подготавливает новые антироссийские санкции. В частности, эти ограничения коснутся компаний, которые якобы занимались поставкой технологий по производству химоружия в Сирию.

    Напомним, что Евросоюз также готовит новые санкции против Сирии. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок по итогам заседания Совета ЕС отдельно подчеркнул, что обсуждались только санкции в отношении сирийской республики.

    Автор: Дима Оленин
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