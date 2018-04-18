США могут отправить танки из Болгарии на войну в Донбассе. Колонка Владимира Тулина

Жители болгарского города Добрич, расположенного недалеко от границы с Румынией, были сильно удивлены обнаружив эшелон с американской бронетехникой на железнодорожном вокзале своего города. На платформах располагались танки M1 Abrams и БМП Bradley. В состав эшелона входил и пассажирский вагон, очевидно для охраны.

Танк М1 Abrams, несмотря на то, что серийно производится с 1980 года, продолжает оставаться основой бронетанковых войск США. В настоящее время в американской армии находятся около 2800 таких боевых машин, еще 3500 законсервированы. БМП Bradley начала поступать в войска Соединенных Штатов в середине 80-х годов. В настоящее время эти машины находятся в составе десяти бригад, хотя уже начался процесс их замены, так как они имеют плохую плавучесть. В ходе учений было совершено около 7 тысяч форсирований водных преград и при этом 11 БМП были потеряны.

Бронетехника, появившаяся в Добриче, находится на вооружении. Поэтому разговоры о том, что ее везут на утилизацию, отпали. Ввиду того, что официальные власти Болгарии не дали объяснений по поводу появления иностранной бронетехники на своей территории, то появились различные предположения.

Так как эшелон вскоре отбыл в Румынию, то логично, что американцы на своей бронетехнике собираются там принять участие в военных маневрах. Однако учения НАТО Platinum eagle 18 в этой стране закончились еще в марте, а следующие Air Solution 18 будут только в сентябре и предполагают участие только авиации стран альянса.

Министерство обороны Румынии не объявляло о закупке американской бронетехники. Да и ему она явно не нужна, так как имеется большое количество советских машин, которые превосходят по своим характеристикам заокеанскую. К тому же, этого явно бы не позволил бюджет государства.

Возможно, бронемашины отправляются в Польшу или одну из стран Прибалтики в рамках операции Atlantic Resolve, которая предполагает увеличение войск НАТО на границах России. Но тогда не ясно, зачем для их доставки выбран такой длинный маршрут через Балканы, когда значительно проще и быстрее их выгрузить в балтийских портах.

Учитывая последние события в мире, нельзя исключать возможности, что американские танки и БМП предназначены для армии Украины. Тут можно вспомнить и недавние воинственные заявления украинского президента Петра Порошенко о возможности решения проблемы Донбасса вооруженным путем. Кроме того, не стоит забывать про угрозы его американского коллеги Дональда Трампа о том, что Россию ожидают неприятные сюрпризы. Учитывая непредсказуемость поведения во внешней политике хозяина Белого дома, нельзя исключать этот вариант. Таким образом, США могут отправить танки и БМП из Болгарии на войну в Донбассе.

Множество болгар обсуждало в социальных сетях возможные причины и последствия появления американской бронетехники в их стране. При этом ни один не высказал пожелания, чтобы она осталась в Болгарии. Этот факт говорит о многом.