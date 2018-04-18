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ЕC не получит уступок от США в торговой войне: эксперт прокомментировал конфликт Вашингтона и Брюсселя
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    ЕC не получит уступок от США в торговой войне: эксперт прокомментировал конфликт Вашингтона и Брюсселя

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    Евросоюз не получит уступок от США в торговой войне: эксперт о конфликте Вашингтона и Брюсселя

    Еврокомиссия требует от США гарантий выхода из-под действия пошлин на сталь для стан Евросоюза, об этом сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. Политолог международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил Федеральному агентству новостей, что президент США Дональд Трамп пойдет на уступки Европе в торговой войне только тогда, когда аналогичный шаг будет сделан и со стороны ЕС. В противном случае уступок Брюссель не получит.

    «Мы ожидаем, что будем на постоянной основе и без каких-либо условий исключены из этих мер… Мы пока не получили каких-либо гарантий, но переговоры продолжаются», — сказала она.

    В настоящий момент американские пошлины на сталь и алюминий не распространяются на страны ЕС, предполагается, что они начнут действовать с 1 мая.

    Евросоюз не получит уступок от США в торговой войне: эксперт о конфликте Вашингтона и Брюсселя

    «Трамп всегда хочет выглядеть победителем, поэтому для него очень важно, чтобы Евросоюз в принципе принял его правила ведения внешней торговли. Если ЕС на это согласится, на локальные уступки Трамп пойдет», — подчеркивает Брутер.

    По словам собеседника агентства, Трамп планирует выровнять внешние торговые потоки. То есть, согласно его представлениям о внешней торговле, ЕС и США должны торговать друг с другом бездефицитно.

    «В настоящий момент у Евросоюза огромный профицит. Собственно, у Америки аналогичные потоки со всеми странами — в Европу идут финансовые инструменты, а в США — товары», — заключил Владимир Брутер.

    Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин говорит, что Дональд Трамп неоднократно в открытую демонстрировал свои протекционистские амбиции, они касаются не только Евросоюза, но и всего мира.

    «Он последовательно отстаивает идеи американского национализма, США и их интересы — прежде всего. Скорее всего, в случае с пошлинами он пытается занять более выгодную переговорную позицию. Это политика Трампа является классикой конфликтологии: он старается максимально нагнести обстановку, чтобы потом сесть и сказать: «Давайте начнем переговоры», — отмечает американист в беседе с корреспондентом ФАН.

    Евросоюз не получит уступок от США в торговой войне: эксперт о конфликте Вашингтона и Брюсселя

    Подобную позицию Трамп занимает во многих вопросах, в частности, в дипломатическом конфликте с Северной Кореей.

    Напомним, 8 марта Трамп официально объявил, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия. На действия Вашингтона отреагировал Китай и ввел пошлины на 128 импортируемых из США товаров. Российский Минпромторг уже официально заявил, что в ближайшее время Москва разработает ответные меры на новые внешнеторговые ограничения США.

    Автор: Михаил Блинов
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