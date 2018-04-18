Сын Че Гевары о возможных санкциях за посещение Крыма: Дурацкие идеи США меня не интересуют

Симферополь, 18 апреля. Сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары сообщил, что его не пугают санкции за посещение полуострова Крым.

«На меня могут какие угодно санкции накладывать, — сказал Эрнесто Гевара в интервью журналистам. — Дурацкие идеи Соединенных Штатов никак меня не интересуют, я просто не обращаю на них внимания».

Эрнесто также допустил, что еще раз приедет в Крым, но уже в качестве туриста и вместе со своей семьей.

Накануне Гевара был включен в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за поездки в Крым. В среду Гевара открыл в Симферополе выставку архивных фотодокументов, посвященную его отцу.

Напомним, в марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот. Новая киевская власть не признала потерю полуострова, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».