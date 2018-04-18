«Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

Москва, 18 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила британский телеканал «Би-Би-Си» о возможных последствиях, если власти Великобритании примут санкции против RT.

«Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются», — рассказала она Федеральному агентству новостей.

Ранее сообщалось, что британский медиарегулятор Ofcom, который выдает лицензии на вещание, заявил, что подозревает российский телеканал RT в нарушении объективности при освещении дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ofcom начал семь расследований в отношении RT.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», разработанном в Советском Союзе. Несмотря на отсутствие улик, Лондон обвинил в инциденте Россию и выслал из страны российских дипломатов. В Москве приняли ответные меры.