Москва, 18 апреля. Бизнес-журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти. Его возглавила швейцарская компания Litasco.

По данным издания, за 2017 год Litasco заключила контракты на общую сумму в 12,9 миллиарда долларов и купила 35,9 миллиона тонн российской нефти. Вторую строчку списка заняла China National United Oil Corporation. Она в прошлом году приобрела 28,9 миллиона тонн нефти, заплатив 11 миллиардов долларов.

Третьей стала дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Trading, которая по итогам 2017 года резко увеличила объемы закупок и выбилась в лидеры рейтинга с 13 места. Она приобрела 22,2 миллиона тонн нефти за 8,3 миллиарда долларов.

Также в топ-10 списка Forbes вошли компании Glencore, Tatneft Europe, Shell Trading, Total Oil Trading. Ранее Forbes представил списков самых надежных российских банков.