«Церетели запомнил его таким»: помощник скульптора объяснил замысел памятника Солженицыну

Москва, 18 апреля. Помощник скульптора Зураба Церетели прокомментировал памятник писателю Александру Солженицыну, который неоднозначно восприняли в российской блогосфере.

В Кисловодске установят памятник лауреату Нобелевской премии по литературе, созданный Зурабом Церетели. Один из блогеров раскритиковал монумент, назвав его «чудовищиным». По словам Сергея Шагулашвили, скульптор был лично знаком с писателем.

«Церетели запомнил Солженицына таким и создал этот образ. Раз вдова (писателя) согласилась поставить этот памятник, значит ей понравилось», — добавил помощник, его слова передает «360».

Шугалашвили добавил, что у любого произведения искусства есть свои поклонники и те, кто к нему равнодушны. Он отметил, что размер памятника — две с половиной натуры, размер самого постамента пока не определили.