Роскомнадзор: Сайт ведомства работает в штатном режиме после DDoS-атак

Москва, 18 апреля. За последние полтора суток сайт Роскомнадзора подвергся трем DDoS-атакам. На данный момент сайт ведомства работает в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, благодаря специалистам ведомства и компании «Ростелеком», которые предприняли необходимые меры, сайт Роскомнадзора на данный момент работает в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Вместе с тем однозначно говорить об устойчивой работе сайта можно будет только после прекращения попыток нарушить его работу посредством DDoS-атак», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сайт Роскомнадзора подвергся мощным DDоS-атакам, в результате чего сайт был недоступен.