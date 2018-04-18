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Роскомнадзор: Сайт ведомства работает в штатном режиме после DDoS-атак
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    Роскомнадзор: Сайт ведомства работает в штатном режиме после DDoS-атак

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    Роскомнадзор: Сайт ведомства работает в штатном режиме после DDoS-атак

    Москва, 18 апреля. За последние полтора суток сайт Роскомнадзора подвергся трем DDoS-атакам. На данный момент сайт ведомства работает в штатном режиме.

    Как сообщает пресс-служба надзорного органа, благодаря специалистам ведомства и компании «Ростелеком», которые предприняли необходимые меры, сайт Роскомнадзора на данный момент работает в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении ведомства.

    «Вместе с тем однозначно говорить об устойчивой работе сайта можно будет только после прекращения попыток нарушить его работу посредством DDoS-атак», — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что сайт Роскомнадзора подвергся мощным DDоS-атакам, в результате чего сайт был недоступен.

    Автор: Дарья Смолина
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