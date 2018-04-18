Новый Lexus ES рассекретили до официальной премьеры

Москва, 18 апреля. Компания Lexus опубликовала видео и несколько фотографий нового седана ES до официальной премьеры автомобиля. Внешне ES нового поколения будет напоминать последние RX и LX, автомобиль станет больше и легче своего предшественника.

Lexus ES будет оснащен 3,5-литровым бензиновым двигателем V6. Его мощность составит около 270 лошадиных сил. Не исключено, впрочем, и появление гибридной модификации седана.

Официальная премьера авто состоится 25 апреля на автосалоне в Пекине.

Продавать обновленный седан ES начнут в конце 2018 года. Напомним, что цена на автомобили текущего поколения начинается от 2,2 миллиона рублей.