Российско-индийскую крылатую ракету «БраМос» испытают осенью 2018 года

Нью-Дели, 18 апреля. Испытания новейшей крылатой ракеты производства России и Индии для истребителей Су-30МКИ начнутся осенью текущего года, сообщил генеральный менеджер компании BrahMos Aerospace Правин Патак.

Испытания ракеты по наземным целям назначены на осень. Ранее крылатую ракету «БраМос» испытали на морских целях. Таким образом, отметил Правин Патак, новая российско-индийская ракета может стать универсальной.

Напомним, что Минобороны Индии заявили о усилении боевых возможностей ВВС страны с помощью сотрудничества с Россией. Ориентированные на использование истребителями Су-30МКИ ракеты весят 2,5 тонны, они считаются самыми тяжелыми в арсенале самолетов Су-30.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отмечал ранее, что в перспективе истребители можно вооружить тремя мини-ракетами «БраМос». РФ и Индия являются крупнейшими партнерами по военной-технической линии, причем свыше 70 процентов вооружения ВС Индии производства России и СССР.