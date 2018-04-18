«Пусть тренируются»: эксперт объяснил, почему китайцам не стоит жаловаться на купленный у Украины «Варяг»

Первый китайский авианосец Liaoning, построенный из советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», приобретенного у Украины 20 лет назад, подвергся критике. Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему китайцы признали авианосец дефектным.

Как сообщило издание Asian Times, чтобы улучшить «Варяг», китайцы использовали 1200 технологических решений, но получившийся в итоге авианосец существенно уступает американским.

«Как бы там ни было, китайцы довели «Варяг» до ума. Он сейчас участвовал в параде, который принимал верховный главнокомандующий Китайской народной республики. В принципе, они смогли поставить крейсер в первую линию, посадить на него самолеты — аналог наших тяжелых Су-33. На основе «Варяга», тяжелого авианесущего крейсера, китайцы фактически построили авианосец, и недочеты, которые озвучили в СМИ, скорее, являются их недоработками, а не «врожденными дефектами» судна, разработанного Невским проектно-конструкторским бюро», — отметил капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Он подчеркнул, что крейсер «Варяг» китайцы приобрели, когда он был построен менее чем на 70%. Эксперт уверен, что третий авианосец у Китая будет атомным. Второй китайский авианосец, напомним, был спущен на воду год назад на судостроительном предприятии Dalian Shipbuilding Industry Company и представляет собой копию Liaoning, но целиком построенную в Китае.

«Они целенаправленно идут к атомному авианосцу. Они получили отличный опыт при доводке «Варяга». Не знаю, поставят ли они ударное ракетное оружие на свой Liaoning или нет. Если нет, то, значит, авиакрыло на нем будет больше. Он трамплинного типа, там нет катапульты», — объяснил Василий Дандыкин.

Он также напомнил, что изначально китайцы хотели взять «Варяг» на металл, как было заявлено, но довели его до ума и ввели в строй.

«Конструкция «Варяга» аналогична нашему «Адмиралу Кузнецову». У «Кузнецова» есть недочеты в силовой установке, он сейчас пойдет на модернизацию. А других проблем нет. Но надо учитывать, что это не чистый авианосец, как мы его понимаем, а тяжелый авианесущий крейсер, который несет на борту ударное оружие. Наш «Кузнецов» несет достаточно мощные крылатые ракеты ударного типа. В отличие от американских авианосцев, он может их использовать. Поэтому некорректно сравнивать чистый авианосец с нашим тяжелым авианесущим крейсером «Кузнецовым» и китайским Liaoning», — заметил военный эксперт.

Что касается трудностей, о которых журналистам рассказали летчики-испытатели, то, по мнению собеседника ФАН, все дело в их недостаточном опыте, а не во «врожденных» дефектах судна, приобретенного у Украины в 1998 году, после почти шестилетнего простоя. Эксперт советует китайским летчикам больше тренироваться.