Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

Гаага, 18 апреля. Пострадавших во время инцидента в Солсбери Сергея и Юлию Скрипалей могли ввести в искусственную кому преднамеренно, что дало британским властям возможность влиять на ход расследования дела об отравлении и не дать российским специалистам получить доступ к пострадавшим. Такое заявление содержится в документе, представленном делегацией России в ходе внеочередного заседания Исполнительного совета ОЗХО.

Российская делегация напомнила в ОЗХО, что британские власти сходу, без какого-либо расследования, обвинили Россию в инциденте. Между тем, пострадавшие находились в искусственной коме, что позволило отказать российским специалистам в доступе к ним.

«Британские медработники, как мы понимаем, ввели отца и дочь Скрипалей в искусственную кому, что сделало возможным сбор биохимических образцов и манипулирование состоянием их здоровья без консультаций с ними'', — указано в представленном Россией документе.

Напомним, ранее Ura.ru приводило сообщения британских властей о том, что сначала Юлия, а потом и Сергей Скрипаль вышли из комы и вскоре полиция сможет допросить их. Впрочем, несмотря на то, что произошло это на позапрошлой неделе, до сих пор Скрипалей скрывают от широкой общественности.