Припять свободна: украинцы отреагировали на угрозы офицеров ВМСУ вернуться в Крым

Одесса, 18 апреля. Объединение офицеров Военно-морских сил (ВМС) Украины обратилось к украинскому президенту Петру Порошенко с просьбой предоставить им жилье вместо того, что было оставлено в Крыму. Об этом пишут одесские СМИ.

Инициаторы письма отмечают, что никакого прогресса в данном вопросе нет на протяжении четырех лет.

По словам украинских моряков, они, выполняя распоряжение оборонного ведомства страны, оставили в Крыму все свое имущество и служебное жилье, а затем покинули Крым для дальнейшего прохождения военной службы.

«Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — указали в письме украинские офицеры.

Украинские моряки выразили надежду на то, что Порошенко решит их проблему и не будет «подталкивать» военных после увольнения возвращаться в Крым и принимать гражданство России для решения квартирного вопроса.

Украинские пользователи активно обсуждают письмо моряков, адресованное Порошенко. Некоторые из них предлагают офицерам поселиться в Житомирской области: «Припять свободна уже 32 года, квартиры на выбор, любой район, любой этаж».

Украинцы иронизируют, отмечая, что моряки могут присоединиться к ВСУ на юго-востоке Украины: «Брезентовые платки в зоне АТО подойдут?».

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.