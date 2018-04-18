Британия признала, что ОЗХО не смогла установить происхождение яда в «деле Скрипаля»

Гаага, 18 апреля. Исследования, проведенные ОЗХО и британской военной лабораторией в Портон-Даун никак не указывают на страну происхождения нервно-паралитического токсина, использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в ходе инцидента в Солсбери. Такое заявление сделал представитель Великобритании в ОЗХО Петер Уилсон.

Уилсон подчеркнул, что идентификация использованного вещества была неотъемлемой частью технических доказательств в расследовании инцидента в Солсбери, однако «ни лаборатория обороны и технологий в Портон-Дауне, ни отчет ОЗХО не определяет страну или лабораторию происхождения вещества, использованного в этой атаке».

Таким образом, предыдущие обвинения Лондона в адрес России были основаны только на косвенных данных, однако британские власти не намерены от них отказываться.

«Мы считаем, что только у России есть технические способности, эксплуатационный опыт и мотив избрать целью Скрипалей», — подытожил представитель Британии.

Напомним, ранее Ura.ru сообщало об обвинениях в адрес Лондона со стороны посольства РФ: по мнению дипломатов, британские власти уничтожили улики, важные для расследования инцидента в Солсбери.