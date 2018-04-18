Плохие новости для США: эксперты объяснили отмену виз между РФ и китайским островом Хайнань

Чтобы отдохнуть на острове Хайнань, россиянам больше не понадобятся визы. С мая въезд на популярный курорт станет свободным для жителей 59 стран. Об этом заявили в управлении по иммиграционным вопросам при министерстве общественной безопасности КНР.

«С 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань», — сообщается в заявлении.

Также отмечается, что безвизовый режим коснется как самостоятельных путешественников, так и тех, кто приехал в составе туристических групп. Находиться на острове можно будет в течение 30 дней. Как рассказал Федеральному агентству новостей директор центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов, сегодня чаще всего на острове Хайнань можно встретить именно российских туристов. Этот курорт выбирают жители Владивостока, Амурской области, Хабаровского края.

«Когда люди прилетают на Хайнань, они, как правило, проводят время только на этом острове. Поэтому отмена виз вполне закономерна, — говорит эксперт. — Сегодня Хайнань — не самое дешевое место. Дороже некоторых курортов Испании, Греции и Турции. Однако он достаточно популярен, особенно у жителей Дальнего Востока. Поэтому, я считаю, решение отменить визы в первую очередь направлено на россиян. На мой взгляд, политика «открытости провинции Хайнань» говорит о развитии не только туризма, но и возможности привлечения туда новых технологий. Это в любом случае дружественный шаг. Он означает, что доверие к нашей стране растет».

О том, что введение безвизового режима между Россией и островом Хайнань свидетельствует об укреплении отношений, говорит и политолог Александр Асафов.

«Очевиден внешнеполитический вектор, в котором просматривается линия на укрепление отношений между Россией и Китаем, — утверждает Асафов. Это не только так называемый новый шелковый путь или сотрудничество в различных областях, но и политическое сближение. Сегодня Китай активно поддерживает Россию. В том числе в Совбезе ООН. Не секрет, что для Соединенных штатов эти две страны сейчас — крупнейшие геополитические конкуренты. И укрепление сотрудничества между ними, естественно, плохие новости для США. Как мы знаем, Дональд Трамп развернул против Китая экономическую борьбу, против России — медийную. Но сможет ли он воевать на двух фронтах, зная, что его оппоненты ладят? Это большой вопрос»

Также, согласно решению министерства общественной безопасности КНР, безвизовый въезд в Китай распространяется на жителей Чехии, Италии, Греции, Финляндии и др.