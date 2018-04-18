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Британия заявила, что ОЗХО не обнаружила вещество BZ в пробах из Cолсбери
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    Британия заявила, что ОЗХО не обнаружила вещество BZ в пробах из Cолсбери

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    Британия заявила, что ОЗХО не обнаружила вещество BZ в пробах из Cолсбери

    Гаага, 18 апреля. Ни одна из лабораторий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не обнаружила психохимическое боевое отравляющее вещество BZ в образцах, которые были собраны в британском городе Cолсбери. Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Сергей и Юлия Скрипаль подверглись воздействию токсичного вещества BZ, которое находится на вооружении стран НАТО.

    «Четыре назначенные ОЗХО лаборатории не обнаружили вещество BZ ни в одном из образцов, собранных в Солсбери», — сказал Уилсон.

    Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России». Москва опровергла обвинения британских властей, потребовав предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали. Однако Лондон отказывается предоставить доступ к материалам под различными предлогами.

    Автор: Алексей Громов
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