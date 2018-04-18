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Корабли ВМФ РФ «Ярослав Мудрый» и «Лена» взяли курс на Средиземное море
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    Корабли ВМФ РФ «Ярослав Мудрый» и «Лена» взяли курс на Средиземное море

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    Корабли ВМФ РФ «Ярослав Мудрый» и «Лена» взяли курс на Средиземное море

    Москва, 18 апреля. Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и танкер «Лена» Балтийского флота отправились в Средиземное море. Там они присоединятся к оперативному соединению кораблей ВМФ РФ в Средиземном море.

    Как сообщил представитель флота, капитан первого ранга Роман Мартов, переброска судов связана с плановой ротацией.

    «Отряд кораблей Балтфлота… вышел из Балтийска и взял курс в Средиземное море. Корабли убыли в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море», — заявил Мартов.

    Капитан рассказал, что на кораблях находятся подразделения антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтфлота. Отмечается также, что во время похода в Средиземное море экипаж фрегата «Ярослав Мудрый» отработает комплекс учебно-боевых задач.

    Автор: Федор Веснин
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