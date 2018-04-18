Жириновский после ЧП в Стерлитамаке предложил обучать учителей основам самообороны

Москва, 18 апреля. Руководитель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил о необходимости отправлять школьных учителей на курсы самообороны, чтобы те могли обезопасить себя и детей в случае ЧП.

Комментируя инцидент в Стерлитамаке, где 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю, Жириновский отметил, что в российских школах работают в основном женщины, которые не всегда могут вовремя дать правильный совет мальчику и, тем более, справиться со старшеклассником, а это значит, что к «в школу нужно возвращать педагогов-мужчин».

«Коль существуют риски нападений, почему не направлять наших учителей на курсы самообороны, чтобы, если уж такое ЧП произошло, они могли дать отпор, защитить и себя и детей», — отметил Жириновский.

В настоящее время Следственный комитет проводит проверку в связи с нападением, в результате которого легкие ранения и травмы получили четыре человека, включая самого нападавшего.