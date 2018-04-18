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Пчелы атаковали пассажиров самолета во «Внуково»
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    Пчелы атаковали пассажиров самолета во «Внуково»

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    Пчелы атаковали пассажиров самолета во «Внуково»

    Москва, 18 апреля. Пассажиров, оказавшихся в салоне самолета, который следовал по направлению Москва – Симферополь, эвакуировали в аэропорту «Внуково» из-за пчел.

    Как стало известно, при погрузке в грузовой отсек пассажирского самолета контейнер с пчелами разгерметизировался. Об этом сообщает «Свободная пресса». В результате чего десять особей вылетели из контейнера. В связи с этим незамедлительно было принято решение эвакуировать пассажиров из самолета.

    Как сообщает «Пятый канал», на борту самолета находилась известная российская актриса Эвелина Бледанс.

    Пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков отметил, что данный вид насекомых не представляет никакой опасности для жизни и здоровья человека.

    По полученной информации, пассажиры отправятся в Крым на другом лайнере.

    Автор: Дарья Смолина
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