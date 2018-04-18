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Стала известна дата выхода второй серии нового «Простоквашино»
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    Стала известна дата выхода второй серии нового «Простоквашино»

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    Стала известна дата выхода второй серии нового «Простоквашино»

    Москва, 18 апреля. Вторая серия продолжения мультфильма «Простоквашино» выйдет в начале мая на ресурсах Mail.ru Group, сообщила глава правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

    «Она (серия) выйдет в начале мая, я не скажу вам дату. Она выйдет также на ресурсах Mail.ru, а через неделю и первая, и вторая серия появятся на YouTube», — заявила Слащева, отметив, что обе серии будут выпущены на официальном канале студии в YouTube.

    Как напоминает «Ридус», премьера новой серии мультфильма «Простоквашино» состоялась 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте», а также в «Одноклассниках» и на портале Кино Mail.ru.

    Премьерная серия была посвящена памяти Народного артиста России Олега Табакова, который скончался 12 марта в возрасте 82 лет.

    Автор: Дима Оленин
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