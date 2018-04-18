Меню
Общество
Разработчик «Новичка»: ОЗХО не сможет определить виновника отравления Скрипалей
Политика
США запугивают Турцию последствиями сотрудничества с РФ в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Разработчик «Новичка»: ОЗХО не сможет определить виновника отравления Скрипалей

    120

    Разработчик «Новичка»: «ОЗХО не сможет определить виновника отравления Скрипалей»

    На заседании в штаб-квартире ОЗХО в Гааге по инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не смогли установить страну происхождения яда. Бывший научный сотрудник Вольского филиала Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), один из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок» Владимир Углев рассказал Федеральному агентству новостей, почему ни комиссия ОЗХО, ни лаборатория в Портон-Дауне не смогут определить виновника преступления.

    «Комиссия ОЗХО и Портон-Даун не могут определить виновника по одной причине: им нужен образец вещества, — считает Владимир Углев. — Если из города N пришлют его изначальную пробу, тогда исследователи смогут сравнить ее с веществом, отравившим Скрипалей, и сделать однозначные выводы. Только это будет железным доказательством причастности какой-либо страны. Представьте, что у вас есть труп, и везде следы преступника. Но самого злоумышленника в вашей базе данных нет. Пока вы не поймаете его, в базу не сможете поставить. Так и здесь».

    Углев считает, что секрет чудесного выздоровления Сергея и Юлии Скрипалей после отравления «Новичком» кроется в малой дозе яда. И в том, что они, прежде чем сесть за стол в ресторане, тщательно вымыли руки.

    «Все очень просто, — говорит Углев. — После того как Скрипали схватились за дверную ручку, возможно, намазанную отравляющим веществом, они пошли в ресторан и, прежде чем сесть за стол, хорошенько помыли руки водой с мылом. В принципе, это их спасло».

    Создатель «Новичка» рассказал, что сам дважды был поражен этим веществом.

    «После соприкосновения с ядом я совал руку в соляную кислоту, затем нейтрализовав ее санитарным раствором щелочи, мыл под краном. На меня попадало, возможно, побольше, чем на Скрипалей, тем не менее, если экстренно все это сделать, можно остаться в живых. Если за 2,5 часа, которые прошли после отравления, не проявились такие важные симптомы как тремор, непроизвольные, извините меня, мочеиспускание и дефекация, значит, они подхватили очень маленькое количество. Если бы у них проявились эти симптомы, их не оживили бы».

    Боевая эффективность «Новичка» на поле боя, по словам эксперта, — 10 минут, после чего наступает смерть. Если человек получил дозу LG 50, то замеры производят в течение 24 часов. Люди, которые пережили 24 часа, считаются условно выжившими.

    Тем не менее Скрипали пришли в себя после отравления — это факт.

    «Их спасло еще то, что из-за малого количества яда, поражена была только холинэстераза крови, то есть, до жизненно важных органов яд не успел дойти, — считает Углев. — Об этом говорит то, что они остались живы. Если бы «Новичок» дошел до легкого и сердца, вряд ли бы они выжили».

    Медики могут точно определить воздействие на организм по угнетению холинэстеразы, считает Углев, потому что она этими отравляющими веществами блокируется намертво.

    Разработчик «Новичка»: «ОЗХО не сможет определить виновника отравления Скрипалей»

    Врачи должны понять, какой процент холинэстеразы организма поражен. Лечение началось поздно. Начать его должны были моментально — в течение часа.

    «А они прождали, как минимум, 2,5 часа. У них даже основных признаков поражения не проявилось. У меня после отравления «Новичком» пять или шесть лет рука потела. Холинэстераза этого места подкожная была полностью поражена. Так что первым делом у Скрипалей нужно спросить об этом — не потеют ли у них руки, так как это один из важных симптомов отравления «Новичком», — сообщил эксперт.

    Утверждения Вила Мирзаянова, называющего себя одним из разработчиков «Новичка», о том, что отравить Скрипалей помешал лондонский туман и повышенная влажность, Углев воспринимает с иронией и категорически опровергает.

    «Мирзаянов, говорит, мол, главным недостатком «Новичка» является его высокая гидроуязвимость. Это полная ерунда. Он никогда не держал этого вещества в руках. Это стабильное вещество — и потому его боевая активность выше, чем VX, в десять раз. Никакой туман не снизил бы его эффективность. Сейчас британцы объявили, что нервно-паралитические вещества очень стабильны, поэтому необходимо в Солсбери провести работы по дегазации. Можно промыть возможные места слабым раствором кислоты, хотя бы соляной. Впрочем, здесь советовать британцам нет необходимости, — заключает ученый. — Все-таки «Новичок» им известен много лет».

    Автор: Елена Яровикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    «Россия — сверхдержава»: Курц рассказал о переговорах с Путиным по Сирии

    17:13   18 Апреля 2018
    58
    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    ДНР: Донецкую фильтровальную станцию отключили из-за обстрелов ВСУ

    16:55   18 Апреля 2018
    45
    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    Скрипалей ввели в кому, чтобы манипулировать со следствием — делегация РФ в ОЗХО

    13:57   18 Апреля 2018
    632
    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    «Тучи над «Би-Би-Си» сгущаются»: Захарова отреагировала на подозрения Лондона к RT

    13:54   18 Апреля 2018
    15458