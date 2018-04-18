Разработчик «Новичка»: «ОЗХО не сможет определить виновника отравления Скрипалей»

На заседании в штаб-квартире ОЗХО в Гааге по инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не смогли установить страну происхождения яда. Бывший научный сотрудник Вольского филиала Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), один из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок» Владимир Углев рассказал Федеральному агентству новостей, почему ни комиссия ОЗХО, ни лаборатория в Портон-Дауне не смогут определить виновника преступления.

«Комиссия ОЗХО и Портон-Даун не могут определить виновника по одной причине: им нужен образец вещества, — считает Владимир Углев. — Если из города N пришлют его изначальную пробу, тогда исследователи смогут сравнить ее с веществом, отравившим Скрипалей, и сделать однозначные выводы. Только это будет железным доказательством причастности какой-либо страны. Представьте, что у вас есть труп, и везде следы преступника. Но самого злоумышленника в вашей базе данных нет. Пока вы не поймаете его, в базу не сможете поставить. Так и здесь».

Углев считает, что секрет чудесного выздоровления Сергея и Юлии Скрипалей после отравления «Новичком» кроется в малой дозе яда. И в том, что они, прежде чем сесть за стол в ресторане, тщательно вымыли руки.

«Все очень просто, — говорит Углев. — После того как Скрипали схватились за дверную ручку, возможно, намазанную отравляющим веществом, они пошли в ресторан и, прежде чем сесть за стол, хорошенько помыли руки водой с мылом. В принципе, это их спасло».

Создатель «Новичка» рассказал, что сам дважды был поражен этим веществом.

«После соприкосновения с ядом я совал руку в соляную кислоту, затем нейтрализовав ее санитарным раствором щелочи, мыл под краном. На меня попадало, возможно, побольше, чем на Скрипалей, тем не менее, если экстренно все это сделать, можно остаться в живых. Если за 2,5 часа, которые прошли после отравления, не проявились такие важные симптомы как тремор, непроизвольные, извините меня, мочеиспускание и дефекация, значит, они подхватили очень маленькое количество. Если бы у них проявились эти симптомы, их не оживили бы».

Боевая эффективность «Новичка» на поле боя, по словам эксперта, — 10 минут, после чего наступает смерть. Если человек получил дозу LG 50, то замеры производят в течение 24 часов. Люди, которые пережили 24 часа, считаются условно выжившими.

Тем не менее Скрипали пришли в себя после отравления — это факт.

«Их спасло еще то, что из-за малого количества яда, поражена была только холинэстераза крови, то есть, до жизненно важных органов яд не успел дойти, — считает Углев. — Об этом говорит то, что они остались живы. Если бы «Новичок» дошел до легкого и сердца, вряд ли бы они выжили».

Медики могут точно определить воздействие на организм по угнетению холинэстеразы, считает Углев, потому что она этими отравляющими веществами блокируется намертво.

Врачи должны понять, какой процент холинэстеразы организма поражен. Лечение началось поздно. Начать его должны были моментально — в течение часа.

«А они прождали, как минимум, 2,5 часа. У них даже основных признаков поражения не проявилось. У меня после отравления «Новичком» пять или шесть лет рука потела. Холинэстераза этого места подкожная была полностью поражена. Так что первым делом у Скрипалей нужно спросить об этом — не потеют ли у них руки, так как это один из важных симптомов отравления «Новичком», — сообщил эксперт.

Утверждения Вила Мирзаянова, называющего себя одним из разработчиков «Новичка», о том, что отравить Скрипалей помешал лондонский туман и повышенная влажность, Углев воспринимает с иронией и категорически опровергает.