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В Совфеде рассказали о страхе Киева перед ответом Москвы на захват «Норда»
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    В Совфеде рассказали о страхе Киева перед ответом Москвы на захват «Норда»

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    В Киеве боятся ответа Москвы на «пиратство» в отношении российских судов — сенатор

    Москва, 18 апреля. Украинские власти опасаются ответа РФ на «государственное пиратство» в отношении задержанного на российского рыболовного судна «Норд», заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. 

    В Совете Федерации намерены изучить возможность дополнительных законодательных мер для защиты россиян на Украине, сообщил сенатор Сергей Цеков. В Киеве понимают, что на задержание «Норда» может последовать соответствующий ответ.

    «Очевидно, что столь агрессивные действия — по сути, государственное пиратство Украины — не должны оставаться без ответа. В связи с этим они правильно боятся, но наши действия будут осуществляться в рамках международного права», — сказал сенатор, его слова приводит «Парламентская газета».

    На Украине 30 марта арестовали судно «Норд», позднее было задержано еще одно судно — SeaBreeze. Российский парламентарий призвал к тесной координации профильных ведомств и министерств, чтобы скорей вернуть российских моряков на родину.

    Автор: Ирина Селезнева
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