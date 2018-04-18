Сирия требует, чтобы США ушли: жители Ракки присоединились к мощной волне протестов — видео ФАН

По территории провинции Ракка продолжает стремительно распространяться волна демонстраций мирных жителей против военной агрессии международной коалиции во главе с США и курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF). Теперь массовые протесты охватили и административный центр региона. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР прислал эксклюзивные кадры с места событий.

Десятки жителей города собрались, чтобы выразить свое недовольство американо-курдской оккупацией, потребовав немедленного выводы сил США и SDF из Ракки и в целом — со всей территории Сирии. Демонстранты установили государственный сирийский флаг на балконе близлежащего здания, заявив тем самым о своем желании вернуться под управление официального Дамаска.

Жители Ракки очень устали и потеряли практически все, что у них было в результате регулярных бомбежек ВВС Соединенных Штатов и их союзников еще в период штурма столицы провинции. Тогда населенный пункт практически полностью превратился в руины. С тех пор, однако, в городе почти ничего не изменилось — восстановление инфраструктуры так и не началось, а на улицах по-прежнему обломки разрушенных авиаударами зданий, под которыми похоронены тела погибших граждан. Сегодня местное население выразило все свое негодование относительно агрессии Вашингтона на сирийской земле, выкрикивая лозунги с призывами к США убираться из страны.

Участники акции протеста, в частности, осудили недавнюю совместную ракетную атаку Соединенных Штатов, Франции и Великобритании, проведенную под предлогом якобы произошедшей в Думе химической атаки. Союзники нанесли удар по объектам Сирии в провинциях Хомс и Дамаск, не предоставив при этом никаких доказательств использования войсками САР химоружия.

Ранее к востоку от Ракки поднялась мощная волна митингов против присутствия американских войск и курдских радикалов в регионе. Тысячи людей присоединились к акциям протеста, взяв в руки сирийские флаги и фотографии легитимного президента Башара Асада.