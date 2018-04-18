«Обольщаться не следует»: в Совфеде спрогнозировали действия Трампа, отложившего новые санкции

Москва, 18 апреля. Не следует считать, что слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не будет пока вводить новых санкций против России, являются гарантией того, что в ближайшее время санкций не будет, предупреждает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. По словам Косачева, в санкциях США нет и не было никакой логики.

Напомним, как ранее сообщало агентство Ura.ru, администрация Трампа направила в посольство РФ в США уведомление о том, что «в ближайшее время» новых санкций против Москвы вводиться не будет.

«Обольщаться не следует, даже если эта информация и подтвердится, речь, скорее всего, будет идти о паузе, а не о прекращении противоправной практики американских властей, — отметил Косачев. — И нынешний сигнал, и все предыдущие решения не отягощены никакой логикой. Они принимались и, видимо, так и будут приниматься импульсивно и без каких-либо на то оснований».

В беседе с РИА Новости сенатор отметил, что поводом для санкций никогда не были какие-то конкретные обстоятельства, поскольку «санкции были и будут мотивированы стремлением сдержать Россию. Эта мотивация, уверен глава международного комитета, долгое время будет определять политику Вашингтона.