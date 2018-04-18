Совести нет ни у Киева, ни у ОБСЕ: жители Луганска объяснили, почему продолжается война в Донбассе

Луганск, 18 апреля. Война в Донбассе выгодна киевским властям, а минские соглашения для них существуют только на бумаге. В реальной жизни они давно уже не выполняются, о чем свидетельствуют непрекращающиеся обстрелы городов ЛНР. Так считают мирные жители Луганска. Своим мнением о том, почему нарушаются минские соглашения и «пасхальное перемирие», и кто в этом виноват, граждане ЛНР поделились с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Потому что Украине это не надо, вернее правительству, которое никто не выбирал. Война для них — мать родная! Они считают, что поступают правильно. К нам их сюда никто не звал, мы никому не мешали. Мы живем на своей земле, живем своей жизнью и хотим, чтобы у нас был мир! И везде был мир. И вся Украина жила в мире и согласии», — говорит жительница Луганска Наталья.

Согласен с Натальей и Валентин. Он считает, что Украина с самого начала не собиралась выполнять минские соглашения. Это ей не выгодно, и поэтому нынешнее правительство всячески саботирует и возбуждает общественное мнение.

Жительница ЛНР Алевтина считает, что нарушает соглашения Украина, а ее на это подстрекают США: «Это все от руководства зависит, которое там на Украине. Это оно дает приказы стрелять по нам».

Разделяет ее мнение Валентина Николаевна. «Там руководство такое, что хотят все под себя подмять, и нас тоже, а мы не хотим. Лучше будем сами. Надо убрать Порошенко, и все будет нормально!» — считает женщина.

По мнению жителей, киевское правительство не собирается договариваться с жителями Донбасса.

«Что значит почему? У нас идет война. Минские соглашения существуют только для наших республик. Для Киева они не существуют и изжили уже себя», — отвечает на вопрос корреспондента ФАН Виктория.

«Совести нет у украинцев, у ОБСЕ. Вот когда проезжает их машина, трудно сдержаться, чтобы чем-нибудь в них не запустить. Какого черта они сидят на нашей шее. Взяли карту предоставили ВСУ, а они обстреляли нас по этой карте», — возмущается Наталья Викторовна.

Мирные жители считают, что вопрос о нарушении минских договоренностей следует адресовать президенту Украины Петру Порошенко.

«Это вопрос не ко мне, это вопрос к Порошенко, — заявляет Елена. — Это он их (договоренности — прим. ФАН) не соблюдает. Они первые нас бомбят. А ОБСЕ ездят здесь днем, а ночью они ничего не видят и не слышат и передают ложную информацию. Война эта вся проплаченная. Они отмывают деньги, прежде всего, и обманывают людей».

Напомним, что с 30 марта на Донбассе вступило в действие «Пасхальное перемирие». За это время по территории ЛНР было выпущено более 860 мин и снарядов. Обстрелы унесли жизни двух военнослужащих народной милиции ЛНР, еще девять человек получили ранения.

В ночь на 17 апреля ВСУ обстреляли район Луганска, где проводится подготовка техники для участия в Параде Победы 9 мая. При этом для обстрела украинская сторона использовала отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 13 апреля, в котором содержались данные о количестве, наименовании и месте дислокации техники, которая готовится к параду.