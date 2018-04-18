Эксперты поддержали открытие горячей линии РКН в связи с блокировкой Telegram

Роскомнадзор создал горячую линию для противодействия распространению ложной информации вокруг ситуации с блокировкой Telegram. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора. Электронный адрес горячей линии — Hotlinerkn@rkn.gov.ru. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В связи исполнением Роскомнадзором судебного решения об ограничении доступа к ресурсам, обеспечивающим функционирование мессенджера Telegram, в интернете публикуется недостоверная информация о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов. С целью проверки данной информации и предотвращения распространения ложных сведений Роскомнадзор создал горячую линию для получения сообщений о подобных фактах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, операторы связи начали блокировать Telegram в соответствии с решением Таганского суда Москвы по иску РКН. Кроме того, Роскомнадзор начал блокировать IР-адреса подсети Amazon, а также еще одного ресурса, которые Telegram использует для перебойной работы мессенджера.

Ложная информация

В Интернете появилась информация, что блокировка негативно сказалась на работе отдельных приложений, сайтов и прочих ресурсов. Так, например, поступила информация, что действия РКН против Telegram привели к сбоям касс магазинов «Дикси». Однако там эту информацию опровергли.

«Все в порядке, и кассы работают», — сообщила vc.ru представительница сети Юлия Чернышова.

Кроме того, появлялись сообщения, что был заблокирован PlayStation Network (PSN). Но официальный статус-сервис PSN сообщает, что все службы работают нормально.

Информационная война

Общественный деятель, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН заметила, что в последние дни в Сеть активно вбрасывается информация, дискредитирующая РКН. Соблюдается основное правило информационной войны: главное набросить — а дальше пусть оправдываются.

«Технология отработанная: создается новость, которая появляется среди нескольких аккаунтов, дальше идут перепосты без проверки источника, ссылаясь на «нам пишут». В результате новость приобретает лавинный характер — появляется во всех соцсетях и выходит в СМИ. Главное условие — накал эмоциональной обстановки, напоминающий массовую истерию. Однако, как показывает практика, истерии поддаются не только рядовые пользователи, но и мастодонты медиа. Печально, но информация совсем перестала проверяться», — пояснил Наталия Елисеева.

По словам эксперта, сегодня абсолютно любое сообщение может быть выдано за реальность, если оно будет касаться «горячей» темы. А если оно еще будет идти вразрез с официальной позицией, то успех гарантирован.

«К сожалению, в Сети люди теряют чувство ответственности. А если еще и аккаунт относительно анонимный, то появляется чувство полной безнаказанности. Именно поэтому информация не проверяется и столь быстро распространяется. В контексте скандала с Telegram это происходило от недостатка понимания корня ситуации. Здесь может помочь только диалог и разъяснение сути происходящего со стороны РКН», — добавила Наталия Елисеева.

Слепое доверие к любой информации

Аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН подчеркнул, что граждане России не доверяют действиям чиновников и опасаются властей. Это давняя историческая традиция, идущая еще со времен опричников Ивана Грозного и натвердо закрепленная в нашей национальной психологии.

«Оборотной стороной этой традиции является слепое доверие к любой информации, рассказывающей о нарушениях прав граждан, допущенных властью, даже если впоследствии эта информация не подтверждается. Такого рода эмоциональные всплески, ведущие к массовой истерии и превращению мыслящих людей в толпу в истории и повседневности нашей страны, к сожалению, не редкость. Вся надежда на административные рычаги, а не на убеждение в правоте своих действий и объяснение их подлинных мотивов и возможных последствий», — уверен Владимир Соловейчик.