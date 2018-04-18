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Истерика в Раде: Мосийчук пожаловался на одесского военкома, купившего квартиру в Крыму
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    Истерика в Раде: Мосийчук пожаловался на одесского военкома, купившего квартиру в Крыму

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    Истерика в Раде: Мосийчук пожаловался на одесского военкома, купившего квартиру в Крыму

    Киев, 18 апреля. Депутата «Радикальной партии Ляшко» Игоря Мосийчука возмутили действия украинских чиновников, спокойно приобретающих квартиры в «оккупированном» Крыму, пока «лучшие из украинских сынов» защищают страну от «агрессора» в зоне «АТО».

    На заседании Рады в среду Мосийчук устроил настоящую истерику, обравшись к главному военный прокурору Украины Анатолию Матиосу с жалобой на военкома Приморского района города Одесса Олега Ломана .

    «Эта личность купила квартиру в Крыму в 2015 году. В то время, как лучшие из лучших украинских сынов защищали страну, оно покупало квартиру в оккупированном Крыму», — пожаловался Мосийчук.

    В связи с этим он призвал к тому, чтобы Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) изучило декларацию Ломана. 

    По мнению депутата, украинская власть должна «проводить политику борьбы с такими ломанами», «которые уничтожают музеи только ради своих амбиций и распределения средств», передает издание «Политнавигатор».

    Напомним, в марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот. Новая киевская власть не признала потерю полуострова, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».

     

    Автор: Тимур Румянцев
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